Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Unfallfluchten dank Zeugen geklärt

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Dienstag in Bottrop und Castrop-Rauxel Unfallfluchten beobachtet, sich die Kennzeichen gemerkt und die Polizei gerufen. Deshalb konnten die Unfallfluchten auch schnell geklärt werden.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Grutholzstraße hat ein Zeuge mitbekommen, wie der Fahrer eines Kleintransporters einen geparkten 1er BMW beschädigte. Der Zeuge versuchte nach eigenen Angaben noch, den Fahrer darauf aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bewegen, das gelang ihm allerdings nicht. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. Auch die Person am Steuer konnte er beschreiben. Wenig später wurde der mutmaßliche Verursacher, ein 22-jähriger Mann, von der Polizei ermittelt. Bei der Unfallflucht war ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

Auch in Bottrop konnte eine Unfallflucht - dank einer Zeugin - schnell geklärt werden. Ein 83-jähriger Autofahrer war am Dienstagnachmittag auf der Ortbergstraße beim Ausparken gegen einen VW Golf gestoßen und ist danach weitergefahren. Eine aufmerksame Zeugin hat sich das Kennzeichen gemerkt und die Polizei verständigt. Der Fahrer konnte wenig später ermittelt werden. Der Schaden an beiden Autos wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell