POL-RE: Bottrop: Mehrere Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag haben unbekannte Täter mindestens elf Autos an der Vienkenstraße im Stadtteil Aspel beschädigt. Die Beschädigungen sind in Form von Kratzern an den Fahrzeugen angebracht worden. Angaben zur Höhe des Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Bereits am vergangenen Sonntag hatten damals unbekannte Täter etliche Autos an der Aspelstraße beschädigt. In diesem Sachverhalt konnte ein Kind ermittelt werden, dass vermutlich für die Beschädigungen verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen laufen - auch dahingehend, ob weitere Kinder bei den Sachbeschädigungen dabei waren.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

