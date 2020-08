Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Rollerfahrerin verunglückt beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Mühlenstraße/Westerholter Straße ist am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, eine Rollerfahrerin verletzt worden. Nach eigenen Angaben wollte die 55-jährige Frau aus Herten von der Mühlenstraße nach links auf die Westerholter Straße abbiegen - dabei verlor sie die Kontrolle über den Roller und prallte gegen ein geparktes Auto. Die 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell