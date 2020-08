Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Montagabend beschädigte ein unbekannte Autofahrer einen geparkten, blauen Opel Corsa an der Gräwingheide im Stadtteil Altendorf Ulfkotte. Das Auto ist im Bereich Radkasten und Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen weißen Kleinwagen.

Recklinghausen

Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grünen VW Polo an der Blitzkuhlenstraße. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Gladbeck

1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannte an einem schwarzen Hyundai Tucson. Das Auto stand am Montag gegen 13:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Horster Straße im Stadtteil Brauck. Vermutlich wurde das Auto mit einem Einkaufswagen beschädigt. Der Verursacher meldet den Schaden nicht.

Haltern am See

Am Montag gegen 14:00 Uhr fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Marl mit ihrem Auto auf der Hullerner Straße hinter einem Lkw mit Weseler Kennzeichen her. Die Marlerin wollte der Lkw überholen. Als sie sich neben dem Lkw befand scherte der unbekannte Fahrer ebenfalls aus und kollidierte seitlich mit dem Auto. anschließend fuhr er weiter. Die 57-Jährige merkte sich von dem amtlichen Kennzeichen die Ortskennung Wesel. An dem silbernen Mazda 5 entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell