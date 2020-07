Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Audi-Fahrer streift Leitplanke - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 07.07.2020, hat ein Audi-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Egg und Bad Säckingen eine Leitplanke gestreift. Wie der 33-jährige bei der Polizei später zu Protokoll gab, musste er einem entgegenkommenden Motorrad ausweichen, das sich auf seiner Seite befand. Er stieß bei diesem Ausweichversuch gegen die Leitplanke und verletzte sich leicht am Kopf. Der Motorradfahrer habe noch kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren. Das Motorrad soll rot-silber gewesen sein und hatte Schweizer Kennzeichen. Am Audi des Mannes wurde ein Sachschaden von rund 15000 Euro verursacht. Der Unfall soll gegen 13:10 Uhr passiert sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 07751 8963-0, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell