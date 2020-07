Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag, 07.07.2020, kurz vor 14.00 Uhr, auf der B 518 zwischen Hasel und Schopfheim. An der Abfahrt Eichen musste ein 52 Jahre alter Mann verkehrsbedingt mit seinem BMW anhalten. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 19-jährige in ihrem Suzuki Swift zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei verletzte sie und ihre ebenfalls 19-jährige Beifahrerin sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, am BMW etwa 5000 Euro. Der Suzuki wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften zur Reinigung der Unfallstelle vor Ort.

