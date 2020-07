Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Autofahrerin wird durch Sonne geblendet und kommt von Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch-Saig;]

Am 07.07.20, gegen 19:46 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw die B 317 von Lenzkirch kommend in Richtung Falkau. Aufgrund von Blendwirkung durch das einfallende Sonnenlicht konnte die Frau den Straßenverlauf nicht mehr erkennen und kam danach nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Gegenstand so dass am Pkw ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Die schwangere Fahrzeuglenkerin verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde daraufhin durch das DRK vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein ebenfalls im Auto befindliches Kind blieb unverletzt.

Zur Bergung des verunfallten Pkw wurde ein örtliches Abschleppunternehmen beauftragt. Weiterhin war die Feuerwehr aus Lenzkirch zur Absicherung der Unfallstelle und technischen Unterstützung vor Ort.

