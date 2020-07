Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Beleidigung und versuchter Angriff mit Weinflasche - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern kam es am Montag, 06.07.20, gegen 16.15 Uhr, vor einem Cafe in der Königsberger Straße. Hier soll ein Mann zwei weitere Männer beleidigt haben. Nach einem anschließenden Wortgefecht soll der Mann dann zudem eine Weinflasche genommen und zum Schlag ausgeholt haben. Dies konnte durch einen weiteren Mann verhindert und die Flasche weggenommen werden. Die hinzugerufene Polizei hat ein Verfahren wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Dem 62-jährigen Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche die Situation wahrgenommen hatten.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell