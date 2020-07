Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Zeugensuche nach Unfallflucht - 2000 Euro Schaden

Freiburg (ots)

Auf dem "Park & Ride" Parkplatz an der A5, Anschlusstelle Efringen-Kirchen, kam es bereits am Samstag, 04.07.20, zwischen 19 und 21 Uhr, zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter VW angefahren und an der Front beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen.

