Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Serie an Kupferdiebstählen hält an

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

In den vergangenen Monaten verzeichnete die Polizei wieder vermehrte Kupferdiebstähle im Bereich Lenzkirch, sowie den Umlandgemeinden.

Die Täter hatten es auf Regenrinnen und Fallrohre aus Kupfer abgesehen.

So auch in der Zeit vom 02.07.20 bis 06.07.20. In diesem Zeitraum montierten unbekannte Personen die Kupferrohre an einem Gebäude im Binzenrain ab.

Da die Demontage höchst wahrscheinlich nicht geräuschfrei ablief, erhofft sich die Polizei, dass es evtl. sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gibt. Der entstandene Diebstahlschaden wird von der Polizei auf ca. 800 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt, sowie der Polizeiposten Lenzkirch bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter den Telefonnummern 07651/93360 bzw. 07653/964390 zu melden.

