POL-FR: Rheinfelden: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall auf der B316

Auf der B316 zwischen Degerfelden und Rheinfelden kam es am Dienstag, 07.07.20, gegen 16.45 Uhr, zu einem Auffahrunfall mehrerer Fahrzeuge. Ein Opel-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten, was ein nachfolgender BMW-Fahrer zu spät wahrnahm und auf den Opel auffuhr. In der Folge fuhr ein Mercedes-Fahrer auf den BMW auf und ein Motorradfahrer auf den Mercedes. Bei dem Unfall zog sich der 42-jährige Motorradfahrer erhebliche Verletzung zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrer der drei weiteren Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 35.000 Euro. Aufgrund des Unfalles kam es auf der B316 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

