POL-HH: 200504-4. Größerer Polizeieinsatz nach Familienstreit in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.05.2020, 21:51 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Schiffbeker Weg

Gestern Abend kam es in Hamburg-Billstedt zu einem Streit zwischen mehreren Mitgliedern einer Großfamilie. Die Polizei nahm zwei Männer vorläufig fest.

Nach ersten Erkenntnissen hat sich gestern Abend ein Ehestreit in Billstedt zu einem Familienstreit größeren Ausmaßes entwickelt.

Im Verlauf der Auseinandersetzung fuhr der 43-jährige jugoslawische Ehemann mit einem VW Golf aus kurzer Entfernung und mit niedriger Geschwindigkeit auf eine Gruppe von sechs Familienmitgliedern zu und kollidierte offenbar leicht mit ihnen. Hierbei erlitten ein 37-jähriger Montenegriner und eine 17-jährige Deutsche jeweils leichte Verletzungen an einem Fuß und eine 58-jährige Serbin Abschürfungen am Ellenbogen. Anschließend blieb das Fahrzeug, in dem neben dem Fahrer auch dessen 9- und 13-jährigen Kinder saßen, in einer Hecke stehen.

Der 37-Jährige griff den Fahrer daraufhin tätlich an und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen, durch die beide Männer leichte Gesichtsverletzungen davontrugen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort und trennte die beiden Lager.

Zwei Personen wurden vor Ort durch Rettungswagenbesatzungen behandelt, eine mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Sowohl der 43-Jährige als auch sein 37-jähriger Kontrahent wurden vorläufig festgenommen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen.

Für die Dauer der umfangreichen Tatortarbeit wurde der Schiffbeker Weg voll gesperrt.

Der VW Golf wurde als Tatmittel sichergestellt.

Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der für Beziehungsgewalt in der Region Mitte II zuständigen Fachdienststelle (LKA 163) geführt und dauern an.

