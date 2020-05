Polizei Hamburg

POL-HH: 200504-2. Mehrere Kilo Rauschgift und ein hochwertiges Auto sichergestellt

Hamburg (ots)

Zeit: a) 03.05.2020, 16:52 Uhr, b) 03.05.2020, 18:15 Uhr; Ort: a) Hamburg-Altona-Nord, Eggerstedtstraße, b) Hamburg-Bahrenfeld, Norburger Stieg

Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Altona und Bahrenfeld haben Polizeibeamte am Sonntag mehrere Kilo Rauschgift sichergestellt. Auch das hochwertige Auto eines mutmaßlichen Dealers wurde beschlagnahmt.

a) Nach einem Zeugenhinweis überprüften Beamte des Polizeikommissariats 21 gestern Nachmittag ein Mehrfamilienhaus in der Eggerstedtstraße in Altona. Dort sollte es nach Marihuana riechen.

Die Beamten lokalisierten die Wohnung und verständigten den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft. Dieser erwirkte beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte unter der Arbeitsplatte der Küche unter anderem ein vakuumiertes Paket mit rund 1,1 Kilogramm Marihuana und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealgeld.

Der Mieter, ein 33-jähriger Iraner, wurde vorläufig festgenommen und später nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung mangels Haftgründen wieder entlassen.

b) Ebenfalls nach einem Zeugenhinweis beobachteten Zivilfahnder des Polizeikommissariats 25 einen mutmaßlichen Drogenverkauf aus einer Wohnung im Norburger Stieg in Bahrenfeld. Eine Frau hatte das Mehrfamilienhaus betreten und kurz darauf wieder verlassen. Bei der Überprüfung der 52-jährigen Deutschen fanden die Beamten drei Beutel Marihuana.

Auch hier erwirkte der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung.

Der Wohnungsinhaber, ein 32-jähriger Türke, übergab den Beamten gleich zu Beginn eine Sporttasche, in der sich rund 500 Gramm Marihuana befanden. Diensthund "Gino" erschnüffelte in der Wohnung im weiteren Verlauf dann zwei große Beutel mit insgesamt rund 2 Kilogramm Marihuana und 101 sog. Eppendorfer Gefäße mit mutmaßlichem Kokain. Daneben stellten die Beamten auch knapp 5.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Weil der 32-Jährige in Verdacht steht, auch aus seinem Auto heraus gedealt zu haben, beschlagnahmten die Beamten auch seinen Mercedes-Benz C63 AMG.

Auch dieser Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und später nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung mangels Haftgründen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt in beiden Fällen das Drogendezernat (LKA 68).

