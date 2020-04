POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht

Niederaula - Am Freitag (13.04.), zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, parkte ein Fahrer eines Audi A 3 aus Bonn ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Schlitzer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug den betreffenden Audi und beschädigte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt.

Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit zwischen Samstag (04.04.) und Montag (06.04.), parkte ein 49-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Peine auf dem Parkplatz der Vitalisklinik. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug diesen und entfernte sich unerlaubt. Am Golf befanden sich Kratzer an der hinteren Stoßstange und der Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigsau - Am Dienstag (07.04.), gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines Audi A4 aus Mücke die Bundesstraße 27 aus Richtung Friedlos kommend in Richtung Mecklar und wollte nach rechts in einen Feldweg abbiegen. En 73-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Ludwigsau fuhr unmittelbar hinter ihr, bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro

Verkehrsunfallflucht

Niederaula - Am Dienstagabend (07.04.), gegen 17:40 Uhr, befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer die Alsfelder Straße aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Alsfeld. Er wendete die Sattelzugmaschine, indem er nach links in die Straße "Am Bach" einbog und rückwärts in Richtung Alsfeld wieder herausfuhr. Dabei stieß er gegen eine Hecke des gegenüberliegenden Grundstückes in der Alsfelder Straße und beschädigte diese. Er entfernte sich anschließend in Richtung Niederaula.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

