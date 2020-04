Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbrüche - Sachbeschädigungen

Fulda (ots)

Diebstahl von landwirtschaftlichen Kleingeräten

Hosenfeld / Jossa - Am Dienstag (07.04.), gegen 20:45 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände in der "Alte Straße". Dort stahlen sie mehrere landwirtschaftliche Kleingeräte, unter anderem eine Rasen-Traktor-Batterie. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Diebstahl von Rollerteilen

Fulda - Am Dienstag (07.04.), gegen 05:45 Uhr, stahlen Unbekannte die vordere Fahrzeugverkleidung, die Blinker und einen Scheinwerfer von einem Peugeot Mokick-Roller. Dieser war durch den Geschädigten vor einem Wohnhaus in der Dr.-Kopp-Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 110 Euro.

Einbruch in Firmengebäude

Flieden - In der Nacht von Montag (06.04.) auf Dienstag (07.04.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Am Kautzgrund" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude, welches sie durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe einen noch nicht genau bezifferten Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hausfassade mit Hakenkreuz beschmiert

Großenlüder - Vermutlich in der Nacht von Sonntag (05.04.) auf Montag (06.04.) beschmierten Unbekannte eine Hausfassade in der Schlitzer Straße mit einem Hakenkreuz. Durch das Aufbringen der Substanz (Farbe oder ähnliches) entstand zudem noch ein Schaden an der Fassade von rund 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

