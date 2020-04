POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Rotenburg-Lispenhausen- Am Montag (06.04.), in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr, kam einen unbekannten Verkehrsteilnehmer aus unbekannter Ursache in der Straße am "Schützenweg" von der Fahrbahn ab und beschädigte einen an der Fahrbahnkante abgestellten Alu-Holzaufbau mit Plane, der für einen Anhänger verwendet wird. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

