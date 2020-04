Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach (ots)

Am 04.April gegen 14:30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße von Maar herkommend in Richtung Wernges. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet er mit seinem Pkw nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Um wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, zog der 34-jährige zu stark nach links. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen rutschte über die Gegenfahrbahn, geriet in den dortigen Straßengraben und prallte anschließend frontal gegen einen Wasserdurchlass. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw mehrfach und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 34-jährige schwer. Er wurde nach Lauterbach in das Eichhof-Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

