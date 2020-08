Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickbetrüger täuscht und bestiehlt Lübbecker (63)

Lübbecke (ots)

Einem Trickbetrüger ist es gelungen, sich als angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Zutritt zu einer Wohnung in der Lübbecker Innenstadt zu verschaffen. Während der Unbekannte den dort lebenden 63-Jährigen ablenkte, stahl er dessen Uhr sowie einen geringen Geldbetrag.

Der etwa 30 Jahre alte und circa 1,80 Meter große und muskulös wirkende Betrüger klingelte am vergangenen Donnerstag zur Mittagszeit an der Tür des 63-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Max-Lazarus-Straße. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck kontrollieren zu müssen, betrat er die Räumlichkeiten und drehte sämtliche Wasserhähne auf. Bereits nach wenigen Minuten verschwand der "Prüfer" wieder.

Unterdessen hielt sich ein rund 40 Jahre alter und korpulenter Mann an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei dieser mit einer Jeanshose und einem Sweatshirt bekleideten Person um einem Mittäter handelte. Erst nach einem Gespräch mit einem Hausbewohner verständigte der 63-Jährige schließlich am Abend die Polizei.

Wie bereits berichtet, wurde in der vergangenen Woche eine 87-jährige Frau aus Espelkamp ebenfalls Opfer eines angeblichen Wasserwerkers. Angesichts der beiden Fälle erneuert die Polizei ihre Bitte zu einer grundsätzlichen Vorsicht bei Unbekannten an der Haustür.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell