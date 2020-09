Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand in einer Lagerhalle - Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz

Verden/Kirchlinteln (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14:00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Verden-Ost und Kirchlinteln kurz hinter der Einmündung "Schnuckenstall" zu einem Brand in einer Lagerhalle. In dieser sind aus bislang ungeklärter Ursache dort gelagerte Düngemittel in Brand geraten. Neben der Polizei sowie dem Technischen Hilfswerk sind derzeit rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Sechs Personen wurden vor Ort medizinisch betreut, nach derzeitigen Erkenntnissen blieben sie unverletzt.

Die Anwohner/-innen in Scharnhorst und Kirchlinteln werden aufgrund der Rauchentwicklung weiterhin aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Polizei hat noch während des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden kann bisher nicht beziffert werden.

Derzeit dauern die Einsatzmaßnahmen vor Ort an und die Landesstraße 171 bleibt zwischen der Einmündung "Schnuckenstall" und dem Ortseingang Kirchlinteln vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell