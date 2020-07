Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wasserfontäne

Stuttgart-West (ots)

Eine Wasserfontäne ist am Mittwochnachmittag (08.07.2020) aus einem Hydranten in der Breitscheidstraße gespritzt. Ein 18 Jahre alter Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebes wollte gegen 16.20 Uhr die Bäume am Straßenrand bewässern. Als er dazu den Hydranten öffnete, schoss plötzlich die Wasserfontäne dutzende Meter in die Luft. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr schlossen den Hydranten. Ob ein Bedienfehler oder ein technischer Defekt die Ursache war, ist nicht bekannt.

