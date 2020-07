Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag (07.07.2020) in der Königstraße offenbar mehrere Frauen sexuell belästigt. Eine 20 Jahre alte Frau befand sich gegen 17.40 Uhr in Begleitung mehrerer Freunde in der Königstraße auf Höhe des Königsbaus, als der Tatverdächtige an ihr vorbeiging und sie fest ins Gesäß kniff und erst los lies, als sie seine Hand wegdrückte. Herbeigerufene Polizeibeamte nahmen den Mann dann bei der Einmündung zur Kronenstraße auf einer Sitzbank sitzend fest. Hier kam eine weitere 20-jährige Frau auf die Beamten zu und gab an, kurze Zeit vorher ebenfalls von dem Mann belästigt worden zu sein. Die Polizisten nahmen den offenbar alkoholisierten Mann, der an diesem Nachmittag bereits in einer Gaststätte randaliert hatte, in Gewahrsam und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am nächsten Tag. Zeugen der Vorfälle und weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

