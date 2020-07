Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Sportgaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (06.07.2020) und Dienstag (07.07.2020) in eine Gaststätte an der Dürrlewangstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 11.45 Uhr und 10.00 Uhr die Glasscheiben zweier Zugangstüren ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort suchten sie offenbar nach Wertgegenständen, rissen einen Feuerlöscher von der Wand, warfen ein Regal um und verließen die Sportgaststätte wieder. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro an. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

