Polizei Paderborn

POL-PB: "Blitzkurier" mit 170 km/h auf B64 gestoppt

Paderborn (ots)

Ein allzu eiliger Paketzusteller ist am Montagmorgen von einer Zivilstreife aus dem Verkehr gezogen worden.

Der 31-jährige Kurierfahrer aus Rumänien hatte wohl nicht damit gerechnet, dass es sich um einen zivilen Polizeiwagen handeln könnte, den er am Montagmorgen gegen 09:45h auf der Bundesstraße 64 in Richtung Paderborn ziemlich schnell überholte. An dieser Stelle, in Höhe der Abfahrt Borchener Straße, gilt auf der Bundesstraße eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die Beamten schlossen mit ihrem Zivilwagen zum Paket-Lieferwagen auf und hatten satte 170km/h auf dem Tacho. Als der Paketbote dann verbotswidrig ein anderes Auto rechts überholte, zeigten ihm die Beamten die Polizeikelle. Jetzt folgt ein Bußgeldverfahren. Zu den rund 300 Euro Bußgeld kommt ein Monat Fahrverbot hinzu. Der Rumäne musste eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld hinterlegen.

