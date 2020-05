Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen landwirtschaftlichen Betrieb

33104 Paderborn-Sennelager (ots)

Sonntag, 03.05.2020, 04:50 33104 Paderborn-Sennelager, Eschenweg Einbruch in ein Gehöft

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr und dem frühen Sonntagmorgen, 04:50 Uhr wurde in einen abgelegenen landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen. Auf dem Hofgelände näherten sich unbekannte Täter dem Wohngebäude von der Gebäuderückseite her. Dort wurde eine Fensterscheibe eingeworfen und in das Objekt eingestiegen. Im Haus wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter entwendeten einen Fernseher und ein Bild. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden

