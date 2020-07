Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (06.07.2020) einen Tatverdächtigen festgenommen, der zuvor versucht hatte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Beamten bemerkten den Mann gegen 21.10 Uhr in der Siemensstraße, der ohne Helm ein Kleinkraftrad lenkte. Als er erkannte, dass er kontrolliert werden sollte, flüchtete er über mehrere Gehwege, stürzte mit dem Kleinkraftrad und setzte seine Flucht letztlich zu Fuß fort. Nach dem Hinweis eines Passanten nahmen die Beamten den Tatverdächtigen in der Maybachstraße fest und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Kleinkraftrad am gleichen Abend an der Grazer Straße gestohlen worden war. Zudem ist der Mann offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Kraftradlenker mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus fanden die Ermittler bei dem Tatverdächtigen kleine Mengen Marihuana und beschlagnahmten es. Der mutmaßlich italienische Staatsangehörige hatte keine Ausweispapiere bei sich. Da die Feststellung seiner Identität auch auf anderen Wegen nicht gelang, nahmen die Beamten ihn zunächst in Gewahrsam. Er wird im Laufe des Dienstags (07.07.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

