Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0737--Personalversammlung der Polizei -Hinweis auf mögliche Verzögerungen bei der Anzeigenaufnahme-

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 18.11.19, 9-13 Uhr

Aufgrund einer Personalversammlung der Polizei am Montag, 18.11.2019 kann es in der Zeit von 9 bis 13 bei der Anzeigenaufnahme an den Standorten zu Verzögerungen kommen.

Alle Standorte stehen den Bürgerinnen und Bürgern jedoch uneingeschränkt zur Verfügung. Anders als in den Vorjahren kommt es wegen der Zentralisierung zu keinen temporären Schließungen.

Der Notruf und Soforteinsatz wird für die Menschen natürlich auch gewährleistet. Wählen Sie bitte im Notfall die 110 oder für andere Fragen die Nummer des Zentralrufs, 3620.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell