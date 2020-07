Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge beschädigt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Haldenstraße ist am Mittwochmorgen (08.07.2020) ein 61 Jahre alter Autofahrer mit mehreren Fahrzeugen kollidiert. Der 61-Jährige fuhr gegen 08.10 Uhr mit seinem Renault Master die Haldenstraße in Richtung Stuttgart-Münster entlang, als er offenbar auf einen zum Be- und Entladen abgestellten Ford Transit eines 38-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Ford Transit auf einen geparkten Nissan und einen davor abgestellten Opel Corsa geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 15.000 Euro, der 61-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell