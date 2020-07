Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Dieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag (07.07.2020) in einem Drogeriemarkt an der Herrenberger Straße gestohlen und dabei eine Mitarbeiterin verletzt. Die 49-jährige Mitarbeiterin beobachtete den Mann gegen 17.40 Uhr, wie er Parfums im Wert von mehreren Hundert Euro und eine Getränkedose in eine braune Papiertüte packte. Daraufhin wollte er offenbar den Laden verlassen, ohne für die Waren zu bezahlen. Nachdem er auf die Ansprache der 49-Jährigen nicht reagierte, stellte sie sich dem Tatverdächtigen in den Weg und versuchte, die Tasche an sich zu nehmen. Diese riss hierbei auf, und der Inhalt fiel zu Boden. Der Unbekannte stieß die Mitarbeiterin weg, sammelte zwei Parfumflaschen auf und flüchtete, wobei er eine der Flaschen wieder verlor. Die 49-Jährige verletzte sich leicht. Sie beschrieb den Mann als etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt mit braunem Teint und einem südländischen Erscheinungsbild. Er hatte dunkelbraune Haare, die seitlich rasiert waren und trug einen blauen Einweg-Mund-Nasen-Schutz. Er war bekleidet mit beiger Cargohose und hellem T-Shirt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

