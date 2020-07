Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (07.07.2020) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts an der Königstraße beobachtete gegen 12.30 Uhr den 40-Jährigen, der mit mehreren Kleidungsstücken in die Umkleidekabine ging. Dort entfernte er offenbar gewaltsam die Warensicherungsetiketten und legte die Kleidung in seinen Rucksack. Als er im Anschluss den Laden verlassen wollte, sprach ihn der Detektiv an und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden bei dem Tatverdächtigen neben dem Diebesgut zwei Seitenschneider, mit denen er mutmaßlich zuvor die Etiketten entfernt hatte. Der 40-jährige deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (08.07.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

