Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch auf Baustelle

Hamm-Mitte (ots)

Auf einer Baustelle an der Ostenallee ist es im Zeitraum zwischen dem 17. April (13.30 Uhr) und dem 20. April (6 Uhr) zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter drang in einen Wohncontainer ein und entwendete mehrere Gegenstände - unter anderem Kleidung, Nahrungsmittel und Elektrogeräte. Zwei weitere im Nahbereich befindliche Container wurden ebenfalls angegangen - jedoch ohne Erfolg. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

