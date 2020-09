POL-VER: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht ++ Radfahrerin leicht verletzt ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Frau bei Unfall leicht verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lilienthal. Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es zwischen Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag in der Straße "Stadskanaal". Der schwarze Wagen war dort auf einem Parkplatz abgestellt, als eine bislang unbekannte Person Beschädigungen an der Fahrertür des Autos verursachte. Die Polizeistation Lilienthal hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 04298-465660 entgegengenommen.

Radfahrerin leicht verletzt

Lilienthal. Leicht verletzt wurde eine 51 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Mittwochabend in der Hauptstraße. Die Frau war in der Hauptstraße unterwegs, als sie aufgrund eines auf dem Geh-/Radweg stehenden Sattelzuges auf die Fahrbahn auswich. Hierbei geriet sie mit dem vorderen Reifen ihres Fahrrads in die Schienen der Straßenbahn und kam zu Fall. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ritterhude. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Rosenhügel". Eine bislang unbekannte Person verursachte beim Ein- oder Ausparken einen Zusammenstoß mit einem dort geparkten, blauen Auto. Hierdurch entstand an diesem ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizeistation Ritterhude hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04292-811740 zu melden.

Frau bei Unfall leicht verletzt

Ritterhude. Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am frühen Mittwochabend in der Bremer Landstraße. Ein 44-Jähriger war auf der Bundesstraße 74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremste. Daraufhin kollidierte eine hinter ihm fahrende 49-Jährige mit dem Heck des Wagens. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 44 Jahre alte Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

