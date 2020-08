Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: S-Bahn mit Paintballs beschossen - Bundespolizei ermittelt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (22. August) haben Unbekannte mit "Farbmarkierern" eine S-Bahn (Linie 9) auf der Fahrt von Wülfrath-Aprath nach Wuppertal Hauptbahnhof beschossen. Der Zug wurde an insgesamt zwölf verschiedenen Stellen markiert, vier davon im Bereich der Frontscheibe des Triebfahrzeugs. Die Bundespolizei hat bezüglich der Sachbeschädigung Ermittlungen aufgenommen und appelliert, jedweden Beschuss von Zügen zu unterlassen. Ein möglicher gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr ist keineswegs als Kavaliersdelikt einzustufen.

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 6 888 000 rund um die Uhr entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Armin Roggon

Telefon: 0211/179276-151

E-Mail: armin.roggon@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell