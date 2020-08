Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haare ziehen, Kratzen, Würgen - Körperverletzung im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf, Duisburg (ots)

Eine junge Frau (21) soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23. August) eine Reisende (18) im Düsseldorfer Hauptbahnhof attackiert haben. Die 21-Jährige flüchtete und wurde im Duisburger Hauptbahnhof von Bundespolizisten gestellt.

Die 18-jährige Deutsche suchte nach der Auseinandersetzung mit der 21-jährigen Rumänin die Wache der Bundespolizei im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf. Sie berichtete, dass sie von einer ihr unbekannten Frau gekratzt, an den Haaren gezogen und gewürgt wurde. Zuvor habe es eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Die Kratzer waren sichtlich erkennbar.

Die Angreiferin flüchtete mit einer Freundin in den Zug in Richtung Duisburg. Anhand einer Personenbeschreibung konnte die Flüchtige im Duisburger Hauptbahnhof angetroffen werden. Auf der Dienststelle der Bundespolizei berichtete die 21-Jährige, dass ihr durch die 18-Jährige an den Haaren gezogen wurde und sie sich nur gewehrt habe.

Vorhandene Kameraaufzeichnungen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung wurden eingeleitet.

