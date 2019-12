Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Täter bei Raub auf Tankstelle festgenommen

Spelle (ots)

Am Montagabend hat ein 17-jähriger Jugendlicher die Tankstelle an der Hauptstraße überfallen. Der junge Mann betrat gegen 21.50 Uhr die Räumlichkeiten, bedrohte den Angestellten mit einer Waffenattrappe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer sowie ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma konnten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde anschließend zur Dienststelle gebracht. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell