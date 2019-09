Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer nach Zusammenstoß mit Krankenfahrstuhl verletzt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es an der Bentheimer Straße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 84-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er ist gegen 9.40 Uhr in Richtung Wehrweg gefahren. Er überholte dort einen Krankenfahrstuhl und wollte unmittelbar nach dem Überholvorgang nach links die Straße überqueren. Zeitgleich wollte jedoch der 75-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls nach rechts in den Wehrweg abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 84-jährige stürzte und in einen angrenzenden Grünstreifen fiel. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann im Krankenfahrstuhl blieb unverletzt.

