Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau-Weihnachtsdeko entwendet

Nienburg (ots)

(BER)Bisher unbekannte Diebe entwendeten an mindestens drei Tatorten Außendekoration für Weihnachten. In der Zeit zwischen Sonntag, 08.12.2019, ca. 18.00 Uhr und Montag, 09.12.2019, 06.00 Uhr, entwendeten die Diebe von zwei Grundstücken in der Schillerstraße zwei Holz-Tannenbäume sowie ein beleuchtetes Rentier-Gespann. Im selben Tatzeitraum verschwand in der Goethestraße eine Deko-Laterne sowie eine Deko-Kugel. Aufgrund zeitlicher und örtlicher Nähe geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise auf den oder die Täter nehmen die Beamten der Polizeistation in Liebenau, 05023/1755 und in Marklohe, 05021/961980 entgegen.

