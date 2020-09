Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Leonberg gesucht; Vorfahrtsmissachtung in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Polizei sucht Unfallzeugen

Am Montag gegen 20:05 Uhr befand sich eine 30-jährige VW-Golf-Fahrerin im Kreuzungsbereich der Feuerbacher Straße und der Stuttgarter Straße in Leonberg. Die Autofahrerin musste bei ihrem Abbiegemanöver einem noch unbekannten Fahrzeuglenker, der offenbar mit einer zu hohen Geschwindigkeit ebenfalls in den Kreuzungsbereich eingefahren war, ausweichen. In der Folge geriet der VW auf eine Verkehrsinsel und wurde im Bereich der Fahrzeugfront in Höhe einer dreistelligen Summe beschädigt. Der Unbekannte der eventuell mit einem weißen Kleinwagen unterwegs war, fuhr anschließend davon. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Fahrzeuglenker machen können. Die Kreuzung wird durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Ampel nach bisherigen Erkenntnissen grün an.

Sindelfingen: Vorfahrt missachtet

In Sindelfingen wollte ein 49-jähriger Citroen-Lenker am Dienstag gegen 05:30 Uhr von der Gottscheer Straße nach rechts auf die Guttenbrunnstraße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen bevorrechtigten, von links kommenden 60 Jahre alten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

