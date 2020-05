Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hochdorf (ES): Tatverdächtiger nach Tankstellenüberfall in Haft

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 15.05.2020/17.59 Uhr

Der 30-Jährige, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend eine Tankstelle in Hochdorf überfallen zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet, war er am Freitagnachmittag in einer Esslinger Kreisgemeinde von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Mann wurde im Laufe des Samstags beim Amtsgericht Esslingen der Haftrichterin vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

