POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Zwei Schwerverletzte und eine Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13:50 Uhr auf der Böblinger Straße in Böblingen ereignete. Eine 22-jährige Audi-Lenkerin war mit einem Audi auf der Böblinger Straße von Böblingen kommend in Richtung Dagersheim unterwegs. An der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße / Dornierstraße fuhr sie zunächst geradeaus in den Kreuzungsbereich bei "Grün" ein. Als sich die junge Autofahrerin in der Kreuzung befand, wollte sie nach links in die Dornierstraße einbiegen. Dies wäre jedoch regulär nicht möglich gewesen, da die Ampel für die hinter ihr befindliche Linksabbiegerspur "Rot" zeigte. Im Zuge des Abbiegens stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, dessen 40 Jahre alter Fahrer die Böblinger Straße stadteinwärts befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen einen Lichtmast. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein neunjähriges Mädchen, das sich zum Unfallzeitpunkt im Opel befand, wurde ebenfalls leicht verletzt. Während die Neunjährige sowie die 22-Jährige durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Brachte ein hinzugezogener Rettungshubschrauber den 40-jährigen Mann in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten und diversen Trümmerteilen muss die Fahrbahn gereinigt werden. Dies führen Mitarbeiter der technischen Betriebsdienste derzeit durch. Die Maßnahmen dauern vermutlich bis gegen 17:00 Uhr an.

