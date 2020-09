Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Feuerwehrseinsätze in Herrenberg und in Weil im Schönbuch

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg-Haslach: Heizdecke in Brand geraten

Am Dienstag gegen 17:35 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg mit acht Fahrzeugen und 27 Wehrleuten zu einem Einsatz in die Weinbergstraße in Herrenberg-Haslach aus. Dort hatte sich in einem Wohnhaus aus noch ungeklärter Ursache eine Heizdecke entzündet. Hierdurch geriet ein Bett in Brand und ein 84 Jahre alter Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Er musste später durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle hatten, rückten sie wieder ab. Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt.

Weil im Schönbuch-Breitenstein: Rauchentwicklung im Kellerraum

Verschmortes Essen sorgte am Dienstag gegen 17:40 Uhr dafür, dass es in einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Weil im Schönbuch-Breitenstein zu einer Rauchentwicklung kam. Aufgrund dessen rückten 13 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Böblingen mit vier Fahrzeugen aus. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass im Kellerraum eine Mikrowelle in Betrieb war und das darin befindliche Essen schmorte. Zwei Bewohner, die sich während der Rauchentwicklung im Haus aufhielten, blieben unverletzt. Bis auf die verkohlte Mikrowelle ist kein weiterer Sachschaden entstanden. Nach durchgeführten Belüftungsmaßnahmen konnten die Wehrleute wieder abrücken.

