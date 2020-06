POL-WE: Bargeld aus Taxi entwendet in Bad Nauheim ++ >Unbekannte auf Schuldach ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bargeld aus Taxi entwendet in Bad Nauheim ++ >Unbekannte auf Schuldach ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen Wetterau 16.06.2020

Bargeld aus Taxi entwendet Bad Nauheim: Ein Anwohner meldete am frühen Dienstagmorgen der Polizei ein verdächtiges Geräusch sowie eine sich zügig entfernende Person. Die Überprüfung der Streife in der Straße Am Heiligenstock brachte gegen 02.20 Uhr zum einen die Bestätigung, dass der Zeuge die Lage richtig eingeschätzt und vorbildlich reagiert hatte. Zum anderen brachte sie aber auch die schlechte Nachricht für den Halter eines in der Straße geparktes Taxis: Der Unbekannte hatte die Fensterscheibe an der hinteren rechten Tür eingeschlagen und etwa 25 Euro aus dem Taxi entwendet. Anschließend flüchtete er zu Fuß über die Dieselstraße in Richtung Wisselsheimer Straße. Beschrieben wird er als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 175cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, kurzer Vollbart, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, aufgezogener Kapuze, einer dunklen Cargohose und einem weißen Latexhandschuh an der rechten Hand. Falls diese Person weiteren Zeugen aufgefallen ist, bittet die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 06031/601-0 um entsprechende Mitteilung.

Außenspiegel beschädigt Bad Vilbel: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Renault Scenic und verursachte damit einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag (12.06.) und Montagabend (15.06.) in der Kreisstraße in Dortelweil. Ein ganz ähnlicher Unfallhergang ereignete sich am Montag (15.06.) in der Alte Frankfurter Straße. In Höhe der Hausnummer 25 stellte der Fahrer eines weißen VW-Transporters sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab. Gegen 12.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Transporters. Anstatt sich um den entstandenen Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. In beiden Fällen bittet die Polizeistation Bad Vilbel, tel. 06101/5460-0, um Hinweise.

Sachbeschädigung Butzbach: Unbekannte betraten am vergangenen Wochenende das Flachdach des Gymnasiums in der Straße Im Vogelsang und warfen von dort aus provisorisch verschlossene Oberlichter ein. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (12.06.), 14.45 Uhr und Montag (15.06.), 06.45 Uhr. Es entstand ein Schaden von etwa 30 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach, tel. 06033/70430, entgegen.

Reifen zerstochen Friedberg: Ein 56-jähriger Friedberger parkte am Sonntag (14.06.) gegen 23.00 Uhr seinen Hyundai i40 in der Straße An der Seewiese. Als er am folgenden Montag gegen 06.00 Uhr an seinem Fahrzeug ankam, stellte er vier plattgestochene Reifen fest. Der Verursacher des mehrere hundert Euro hohen Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei in Friedberg, tel. 06031/601-0, bittet um Hinweise.

