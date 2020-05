Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 20.000 Euro Schaden - zwei Frauen leicht verletzt + Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht + Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn + Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs + Unfallflucht

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

20.000 Euro Schaden bei Unfall - zwei Frauen leicht verletzt

Verden. Leicht verletzt wurden am Sonntagnachmittag zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall in Hönisch. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin war auf der Nienburger Straße in Richtung Dörverden unterwegs, als sie nach links auf das Tankstellengelände abbog. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer 80-jährige Autofahrerin, die in Richtung Kreuzung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Langwedel. Zeugen sucht die Polizei nach einem misslungenen Diebstahl in der Straße "Auf dem Sandberg". Ein bislang unbekannter, junger Mann beschädigte am Sonntag gegen 19:30 Uhr zunächst die Glasbausteine eines Lagerraums im Außenbereich. Hierauf wurde jedoch ein Nachbar aufmerksam, der den Mann ansprach. Der Mann flüchtete daraufhin zunächst, um nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 21:30 Uhr Glasbausteine einzuschlagen und anschließend zu versuchen, Diebesgut aus dem Lagerraum zu erlangen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren, der circa 140cm groß ist und zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jogginghose sowie ein dunkles T-Shirt trug.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Jungen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn

A27. Mit einer Geschwindigkeitsüberwachung führte die Autobahnpolizei Langwedel am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz fort. In den vier Stunden wurden 5.077 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden in 39 Fällen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bußgeldbereich registriert. In 18 Fällen droht ein Fahrverbot. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 170 km/h bei erlaubten 120 km/h.

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Achim. Eine 29 Jahre alten Autofahrerin kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht zu Montag in der Embser Landstraße. Die Frau war an der Anschlusstelle Achim-Nord von der Autobahn abgefahren und in Richtung Achim unterwegs, als sie den Beamten aufgrund ihrer Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Alcotest einen Wert von über 1,2 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei der 29-Jährigen veranlasst, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht zu Sonntag. Ein zunächst unbekannter Autofahrer kam nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagabend gegen 23:10 Uhr von der Straße "Auf der Heide" ab und touchierte dabei ein am Rand geparktes Auto. An diesem entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt fort. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich dann Hinweise, dass nach derzeitigen Erkenntnissen ein 34-Jähriger den Unfall verursacht haben dürfte.

Mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

