POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.09.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Lkw streift Auto - Lastwagenfahrer fährt anschließend davon

Einem unmittelbar vor ihr gestürzten Motorradfahrer wollte eine 39-jährige Porsche-Fahrerin am Montag, zwischen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr, an der Kreuzung L 1045 / B 19 bei Ingelfingen helfen. Die Frau war von Ingelfingen in Richtung Belsenberg unterwegs und ließ ihren SUV auf der Linksabbiegerspur stehen, um nach dem Gestürzten zu sehen. In diesem Moment fuhr ein orange-farbener Lastwagen rechts an dem Porsche vorbei und streifte diesen am rechten vorderen Kotflügel, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Da der Lkw-Fahrer ohne anzuhalten weiterfuhr, werden nun Zeugen des Unfalls gesucht. Hinwiese gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 940440. Melden soll sich auch der gestürzte Motorradfahrer, welcher nach dem Vorfall selbständig weiterfahren konnte.

Neuenstein: Wendeversuch endet in Straßengraben

Dass sie sich verfahren hatte, bemerkte eine 21-jährige Autofahrerin am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, auf der L 1036 zwischen Neuenstein und Grünbühl. Beim Versuch den Peugeot dort zu wenden, rutschte der Wagen in den Straßengraben und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. An dem Kleinwagen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Öhringen: Mustang-Fahrer gerät ins Schleudern

Im Buschwerk neben der BAB 6 in Richtung Nürnberg endete am Montag, gegen 16 Uhr, die Fahrt eines 18-jährigen Mustang-Fahrers am Montagnachmittag. Der Mann war bei Starkregen ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Aufprall in der Hecke blieb der Fahranfänger unverletzt. An dem Ford Mustang entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

