Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 24.5.2020

Landkreis Verden/Landkreis Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Kirchlinteln

Unfall auf regennasser Fahrbahn

Holtum-Geest

Am Samstag gegen 15.00 Uhr befuhr ein 18-jähriger die Kreisstraße von Walle nach Holtum-Geest. In einer leichten Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro

Langwedel

Aufgebrochener Zigarettenautomat

Völkersen

Am Samstag teilte ein Verkehrsteilnehmer in den Nachmittagsstunden einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Völkerser Landstraße mit. Unbekannte hatten diesen gewaltsam geöffnet und Zigaretten entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Langwedel, Tel. 04232/7617 in Verbindung zu setzen.

Ottersberg

Pkw durchwühlt und USB-Stick entwendet

Wümmingen

Auf dem Pendlerparkplatz der gleichnamigen Straße in dem Ortsteil Wümmingen wurden in der Nacht von Samstag zu Sonntag zwei Seitenscheiben als auch die Heckscheibe eines dortig abgestellten BMW eingeschlagen. Das Innere des Fahrzeuges wurde nach Diebesgut durchsucht. Die unbekannten Täter entwendeten schlussendlich einen USB-Stick in Form eines Fahrzeugschlüssels. Die Polizei bittet, Hinweise zum Geschehen unter der Telefonnummer 04202/996-0 der Polizei Achim zu melden.

Ottersberg

Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw

Am Samstag um 15:25 Uhr kommt es auf der Grünen Straße in Ottersberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw. Der 45-jährige Traktorfahrer bog mit seinem Fahrzeug aus der Straße Am Vie nach links auf die Grüne Straße als zeitgleich der 80-jährige Führer einer Mercedes E-Klasse von einem Grundstück nach rechts auf die Grüne Straße bog, so dass beide Fahrzeuge auf der Straßenmitte zusammenprallten. Am Mercedes entstand ein Frontschaden, wobei der Traktor unbeschädigt blieb. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Achim

Unfallflucht

Bollen

Bereits am vergangenen Freitag, dem 22.05.2020, kam es um 13:00 Uhr in der Straße Bollener Deich zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Seitenstreifen in Höhe der Hausnummer 11a war der graue Opel Astra Sports Tourer abgestellt, welcher beim Rückwärtseinffahren auf ein Grundstück vermutlich durch ein Lieferdienstfahrzeug beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerkannt. Es entstand ein Schaden am Opel von ca. 1500 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Rufnummer 04202/996-0 zu melden.

BAB A 1

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Samstagnachmitttag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Die Verursacherin kam mit ihrem Pkw nach links von ihrem Fahrstreifen ab und fuhr gegen einen Pkw auf dem linken Fahrstreifen. Durch den Zusammenstoß geriet sie nach rechts und fuhr dort gegen einen Wohnanhänger. Dieser geriet ins Schleudern und kam umgekippt an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Die Verursacherin und zwei weitere Beteiligte wurden leichtverletzt. Für die Bergung des Wohnanhängers wurde die A1 kurzzeitig voll gesperrt.

Landkreis Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagvormittag fiel Beamten ein Pkw aus Bremen auf der Straße Feldhorst auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 45-jährige Fahrzeugführer lediglich die Kopie eines ausländischen Führerscheins vorzeigen. Bei weiterer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die originale Fahrerlaubnis bereits ihre Gültigkeit verloren hatte, worauf dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt worden ist. Weiterhin muss sich der 45-Jährige nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Grasberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Samstagmittag wird in der Speckmannstraße in Grasberg eine Person auf einem Mofa kontrolliert. Hierbei kann der 20-jährige Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis aushändigen. Nachdem bei dem 20-Jährigen körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden können, wird ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser zeigt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Drogen steht. Eine Blutentnahme ist durchgeführt worden. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

