Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Tankstellenüberfall: Polizei sucht Zeugen

Landkreis Osterholz (ots)

Worpswede. Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend die Tankstelle an der Ostendorfer Straße überfallen. Gegen 19:30 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des vorhandenen Bargeldes. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei Kunden im Verkaufsraum auf, die von der gesamten Tat jedoch nichts bemerkten. Der 24-jährige Angestellte der Tankstelle händigte daraufhin das Kassengeld aus, woraufhin der Räuber mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Bergedorfer Straße flüchtete. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Täters. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz hat nun die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Die Ermittler suchen nun nach möglichen Zeugen, die den Täter vor oder nach seiner Tat wahrgenommen haben. Bei dem Räuber handelt es sich um einen etwa 195 cm großen Mann, der ein kariertes Oberteil mit Kapuze, eine hellblaue Jeanshose, eine Schirmmütze, Handschuhe sowie einen Mund-Nasen-Schutz trug. Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell