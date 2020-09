Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Autofahrerin bei Überholmanöver gefährdet, Jugendliche toben in Einkaufsmarkt, Parkhaus beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar-Rielingshausen: Autofahrerin bei Überholmanöver gefährdet

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch kurz vor 21.00 Uhr auf der Landesstraße 1124 im Bereich Rielingshausen unterwegs waren. Eine 40 Jahre alte Audi-Fahrerin, die von Steinheim an der Murr kam, wechselte am Kreisverkehr auf die L 1124 in Richtung Rielingshausen. Nach der scharfen Rechts- und der sich anschließenden Linkskurve bemerkte sie ein Fahrzeug, das ihr auf ihrer Fahrbahnseite entgegen kam. Der unbekannte PKW-Lenker war im Begriff vermutlich mehrere Fahrzeuge aus Richtung Rielingshausen kommend zu überholen. Die 40-Jährige musste bis zum Stillstand abbremsen. Der Unbekannte scherte unmittelbar vor dem PKW der 40-Jährigen zwischen zwei Fahrzeuge ein und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Bislang gibt es keine Hinweise zu dem Fahrzeug. Insbesondere werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, sich zu melden, die von dem Unbekannten überholt wurden.

Marbach am Neckar: Jugendliche toben in Einkaufsmarkt

Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche und ein zwölfjähriges Kind, die am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar herum tobten. Zunächst sei es wohl im Markt zwischen mehreren Jugendliche zu Streitereien gekommen. Vermutlich im Zuge dessen warfen sie Waren durch das Geschäft. Auch hätten die Teenager unbezahlte Getränke noch im Markt verzehrt. Ein 39 Jahre alter Kunde sei beinahe von einer geworfenen Getränkedose am Kopf getroffen worden. Als der Mann die Jugendlichen ansprach, seien diese beleidigend geworfen. Als die alarmierte Polizei eintraf, befanden sich noch drei Jungen vor Ort. Die beiden 14- und 15-Jährigen verhielten sich gegenüber den eingesetzten Polizisten aufmüpfig. Der 15-Jährige verweigerte zudem die Angabe seiner Personalien. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks entdeckten die Beamten neuwertige Waren, deren Herkunft noch geklärt werden muss. Der Zwölfjährige wurde vor Ort von seinen Eltern abgeholt. Die beiden Jugendlichen wurden zunächst zum Polizeirevier Marbach am Neckar und anschließend nach Hause gebracht. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144/82306-0, bittet Zeugen, die die Jugendlichen in dem Einkaufsmarkt beobachtet haben, sich zu melden.

Marbach am Neckar: Parkhaus beschmiert

Zwischen Samstagnacht und Mittwochmorgen beschmierten noch unbekannte Täter im Parkhaus in der Grabenstraße in Marbach am Neckar nahezu die gesamten Innenwände, Türen sowie den Aufzug. Die Unbekannten benutzen mutmaßlich einen breiten Filzstift. Sie machten sogar vor dem Aufzuginneren nicht halt. Die Tür wurde vermutlich gewaltsam aufgedrückt und blockiert. Die Vandalen hinterließen diverse Buchstabenkombinationen und wiederholten diese. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 01744/900-0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell