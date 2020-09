Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch und versuchter Einbruch in der Max-Eyth-Straße; Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Einbruch und versuchter Einbruch in der Max-Eyth-Straße

Zu gleich zwei Straftaten kam es am Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 23.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Eyth-Straße in Gerlingen. Noch unbekannte Täter hebelten die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten so ins Innere. Die Diebe erbeuteten Bargeld und Edelmetall im Wert von mehreren tausend Euro. Vermutlich versuchten dieselben Täter auch in eine zweite Wohnung im Erdgeschoss einzubrechen. Es wurde ein Stein durch die Balkontür geworfen, die Wohnung jedoch nicht betreten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen unter der Rufnummer 0800 - 1100225.

Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag zwischen 14.00 und 19.00 Uhr in Kornwestheim auf dem Salamander-Areal in der Ebertstraße. Ein bislang unbekannte Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten Skoda Kodiaq. Ohne sich um den Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell