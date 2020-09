Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: alkoholisierter 49-Jähriger tobt in der Landhausstraße; Weil im Schönbuch: Unfall in der Arthur-Hecker-Straße; Aidlingen: 27-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand hält Frau fest

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: alkoholisierter 49-Jähriger tobt in der Landhausstraße

Ein 49 Jahre alter Mann tobte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Landhausstraße in Böblingen herum und beleidigte hierbei einen zufällig vorbei radelnden 16-Jährigen. Passanten alarmierten schließlich die Polizei. Als die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen eintraf, stand der Mann gestikulierend in der Sindelfinger Straße. Seinen Pullover hatte er ausgezogen und auf den Boden geworfen. Zunächst schoben die Beamten den 49-Jährigen, der auf Ansprache kaum reagierte und weiter herumschrie, von der Straße auf den Gehweg. Gegen das Anlegen der Handschließend wehrte er sich, indem er den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete, sondern sich an einem Gartenzaun festhielt und sperrte. Gemeinsam mit zwei weiteren Streifenwagenbesatzungen wurde der renitente 49-Jährige dann zu Boden gebracht. Unter weiter anhaltendem Widerstand konnten ihm letztlich doch die Handschließend angelegt werden. Der Mann wurde hierauf zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Er musste über Nacht in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Weil im Schönbuch: Unfall in der Arthur-Hecker-Straße

Am Donnerstag gegen 12.25 Uhr ereignete sich in der Arthur-Hecker-Straße in Weil im Schönbuch ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung der Bundesstraße 464 unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über seinen PKW verlor. Mit geringer Geschwindigkeit rollte der Mercedes in der Folge in den Gegenverkehr und stieß gegen den Nissan einer48-Jährigen, die bereits bis zum Stillstand abgebremst hatte. Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aidlingen: 27-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand hält Frau fest

Wegen Nötigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wird sich ein 27 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in der Hauptstraße in Aidlingen eine Fußgängerin festhielt. Die Frau war zu Fuß in der Hauptstraße unterwegs, als sie einen Verfolger bemerkte. Der Mann griff sie plötzlich von hinten am Arm und hielt sie aus unbekanntem Grund fest. Die fassungslose 41-Jährige schrie hierauf um Hilfe und versuchte sich zu befreien. Währenddessen erlitt sie leichte Verletzungen, da sie von dem Mann gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Weitere Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und eine Zeugin alarmierte die Polizei. Der Mann ergriff nun die Flucht. Im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurde er in der Nähe des Friedhofs festgestellt. Bei seiner vorläufigen Festnahme kam es zu einem Gerangel zwischen dem 27-Jährigen und den beiden Polizisten. Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen. Der Mann wurde anschließend zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Im Laufe der weiteren polizeilichen Maßnahmen geriet der 27-Jährige plötzlich außer sich. Mutmaßlich befand sich der Mann bereits während des Angriffs auf die 41-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

