Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Bönnigheim; Auseinandersetzung in Ingersheim

Ludwigsburg (ots)

Bönnigheim: Zweijähriger bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen Zweijährigen in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 14:45 Uhr in der Bismarckstraße in Bönnigheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Junge lief aus Sicht einer 58-jährigen Autofahrerin von links kommend auf die Bismarckstraße, ohne mutmaßlich auf den Verkehr zu achten. Die 58-jährige Frau, die mit einem Seat in Richtung Karlstraße fuhr, konnte in diesem Moment nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge rannte in der Folge gegen die linke Front des Wagens und verletzte sich hierbei. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Seat ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Ingersheim: Auseinandersetzung in Supermarkt

Am Donnerstag gegen 10:40 Uhr befand sich ein 30-jähriger Mann in der Talstraße in Großingersheim in einem Supermarkt. Der Mann wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Einkaufsmarkt lediglich mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden darf. Im Laufe des Gesprächs soll der 30-Jährige eine 39-jährige Frau mehrfach beleidigt haben. Aufgrund dessen schaltete sich ein 38-jähriger Mitarbeiter in das Streitgespräch ein. Hierauf soll sich der Querulant umgedreht und mit den Fäusten gegen die Brust des 38-jährigen Mannes gestoßen haben. Dadurch verspürte der Geschädigte Schmerzen. Im weiteren Verlauf verließ der Angreifer den Supermarkt und ging zu seinem Auto. Nachdem ein 27-Jähriger ihm gefolgt war, um sich das Kennzeichen des Fahrzeugs zu notieren, soll der 30-Jährige ihn noch beleidigt haben. Darüber hinaus wurde eruiert, dass der 30-Jährige im Rahmen des Streitgesprächs gegenüber den Beteiligten noch Bedrohungen geäußert haben soll. Im Anschluss machte sich der 30-Jährige aus dem Staub. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten ihn anhand des Kennzeichens ermitteln. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell