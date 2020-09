Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Heckenbrand in Böblingen; Unfallflucht in Renningen; Ladungsverlust auf der BAB 81 -Gemarkung Herrenberg

Böblingen-Dagersheim: Thujahecke in Brand geraten

In der Straße "Im Eichenpfädle" in Böblingen-Dagersheim hat am Donnerstag gegen 11:40 Uhr ein 55-jähriger Mann in einer Hofeinfahrt Unkraut mit einem Gasbrenner entfernt. Hierbei setzte er mutmaßlich aus Unachtsamkeit eine angrenzende Thujahecke auf einer Länge von etwa drei Metern in Brand. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Feuerwehr konnte der Mann die Flammen selbstständig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Auf welche Summe sich der angerichtete Sachschaden beläuft, ist bisher nicht bekannt.

Renningen: Fiat beschädigt

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Wörnetstraße in Renningen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Fiat, der an der genannten Örtlichkeit geparkt war. Ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 6050, entgegen.

BAB 81 / Herrenberg: Getreide verloren

Aufgrund stockenden Verkehrs auf der BAB 81 in Richtung Stuttgart musste am Donnerstag gegen 12:05 Uhr ein 65-Jähriger seinen BMW, an dem sich ein Anhänger befand, zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen abbremsen. Der Anhänger war zu diesem Zeitpunkt mit Getreide beladen. Die Schlaufe eines Sacks hatte sich durch die Bremsung mutmaßlich gelöst und dadurch fielen etwa 25 Kilogramm Getreide auf die Fahrbahn. Der Fahrer fuhr anschließend weiter und hielt im weiteren Verlauf auf der Rastanlage "Schönbuch", nachdem er auf den Verlust der Ladung aufmerksam gemacht wurde, an. Hinzugezogene Polizeibeamte sicherten die verlorene Ladung bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei Herrenberg ab. Mit einer Kehrmaschine wurde die Fahrbahn schließlich gereinigt. Aufgrund der Reinigungsmaßnahmen war der linke Fahrstreifen bis etwa 12.40 Uhr gesperrt.

